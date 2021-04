Vaccino | Figliuolo | “Target a regioni per 500mila somministrazioni al giorno”

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “L’attuale Piano vaccinale anticovid assegna a ciascuna regione/provincia autonoma un target giornaliero di somministrazioni da rispettare nell’arco di una settimana. Tali valori vengono confermati ai referenti regionali dieci giorni prima dell’inizio della settimana”. E’ quanto si legge in una nota del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo.

... di raggiungere il traguardo fissato dal commissario straordinario, delle 500.000 dosi ... 'Nel secondo trimestre ci sono 6,5 milioni e mezzo di dosi diin più per l'Italia tra aprile e ...Un target giornaliero di somministrazioni di dosi dianti - Covid assegnato a ciascuna Regione, da rispettare quotidianamente e nell'arco di una ... Francesco. Nel pomeriggio nuovo ...Coronavirus, fissati i target dei vaccini: in Calabria 9.644 dosi da inoculare al giorno. Stabilito un programma per tutte le regioni ...Vaccini ad alcuni dipendenti del dipartimento salute. Csa-cisal: “la scelta di Longo discriminatoria e contro il piano nazionale” L’intero pianeta, da oltre un anno colpito dal Covid-19, sta affront ...