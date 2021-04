Vaccino | Ema su Johnson&Johnson | “Possibile collegamento con rare trombosi”

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Esiste “un possibile collegamento” tra il vaccino di Johnson & Johnson e “casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse”. Così si è espressa oggi l’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Nonostante si siano registrati episodi di trombosi, per l’agenzia del farmaco il rapporto rischi-benefici dell’uso del farmaco Janssen conserva un saldo positivo. Nel comunicato diffuso dall’ente che ha sede a Bruxelles si legge che “tutti i casi si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni, in maggioranza donne, entro tre settimane dalla vaccinazione. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati“.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ema, possibili legami tra il vaccino J&J ed eventi rari. 'Ma i benefici superano i rischi', fa sapere l'Agenzia eur… - ilpost : Cosa ha detto l’EMA sul vaccino Johnson & Johnson - lorepregliasco : EMA dice che c’è un possibile nesso tra il vaccino Johnson&Johnson e rarissime trombosi, ma che il rapporto tra ben… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Von der Leyen, valutazione Ema su vaccino J&J buona notizia per l'Ue #ANSA - ErmannoGiuseppe : RT @GiancarloDeRisi: Comunicato dell'Ema dà via libera al vaccino Johnson&Johnson con la raccomandazione di aggiungere al bugiardino: raris… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Ema

... senza "nessun limitazione" nonostante il riconoscimento di possibili legami fra lo stessoe i casi di trombosi cerebrali che si sono verificati negli Usa. Ma l'precisa, che, nonostante ...This website uses cookies to provide you with the best browsing experience. Find out more or adjust your settings . Accetta Panoramica privacy Cookie strettamente necessari Powered by GDPR plugin ...