Vaccino Covid, slitta la prosecuzione della vaccinazione del personale scolastico. Figliuolo: “Prima i fragili, poi il resto” (Di martedì 20 aprile 2021) slitta ancora la prosecuzione della vaccinazione del personale scolastico. Al 20 aprile. Il 76,8% del personale della scuola ha ricevuto la Prima dose (1.111.124 persone). Ad avere ricevuto anche la seconda dose, invece, è l’1,54% del personale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021)ancora ladel. Al 20 aprile. Il 76,8% delscuola ha ricevuto ladose (1.111.124 persone). Ad avere ricevuto anche la seconda dose, invece, è l’1,54% del. L'articolo .

Advertising

ladyonorato : Non ci sono parole per descrivere quanto questo sia disumano, raccapricciante, terribile. Orrore. - RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - barbero_1979 : RT @Ruffino_Lorenzo: Come era facilmente prevedibile, l'EMA ha detto che le trombosi possono essere degli 'effetti collaterali molto rari'… - Gardella90 : RT @BiologiScienza: Efficacia nel prevenire L'INFEZIONE. Pensiamoci bene se possiamo permetterci il lusso di non usare questo vaccino perch… -