Vaccino Covid Johnson & Johnson, l’Ema: “Possibili legami con trombosi ma più benefici che rischi” (Di martedì 20 aprile 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha riconosciuto “Possibili” legami di causa-effetto tra il Vaccino di Johnson & Johnson e gli eventi “molto rari” di trombosi cerebrale. Si tratta di fatti accaduti negli Stati Uniti. Il parere dell’Ema è stato reso noto oggi 20 aprile in una nota dell’Agenzia. Nella quale, però, subito si precisa che: “i benefici superano i rischi”. “Fattori di rischio non confermati” l’Ema evidenzia che nella somministrazione di Janssen – il Vaccino della casa farmaceutica Johnson & Johnson – “i benefici ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 aprile 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha riconosciuto “di causa-effetto tra ildie gli eventi “molto rari” dicerebrale. Si tratta di fatti accaduti negli Stati Uniti. Il parere delè stato reso noto oggi 20 aprile in una nota dell’Agenzia. Nella quale, però, subito si precisa che: “isuperano i”. “Fattori dio non confermati”evidenzia che nella somministrazione di Janssen – ildella casa farmaceutica– “i...

