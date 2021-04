Vaccino Covid, “CureVac sarà la rivoluzione” (Di martedì 20 aprile 2021) Il Vaccino anti-Covid di CureVac “se arrivasse nel giro di poche settimane e funzionasse un Vaccino europeo a mRna, sarebbe fantastico, sarebbe la soluzione”. Lo ha dichiarato al programma ‘L’imprenditore e gli altri’ su Cusano Italia Tv l’immunologo Guido Forni, socio dell’Accademia nazionale dei Lincei. “E’ una ditta tedesca finanziata dall’Europa – ha ricordato – che ha una tecnologia più avanzata rispetto a Pfizer e Moderna. Il Vaccino si può conservare a temperatura ambiente e non dovrebbe avere effetti collaterali. L’Ue ha prenotato 450 milioni di dosi” e “se tutto va bene, questo Vaccino sarà la rivoluzione dei vaccini”, è convinto l’esperto. “Dovremmo essere nelle fasi conclusive – ha sottolineato – poi servirà qualche settimana per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Ilanti-di“se arrivasse nel giro di poche settimane e funzionasse uneuropeo a mRna, sarebbe fantastico, sarebbe la soluzione”. Lo ha dichiarato al programma ‘L’imprenditore e gli altri’ su Cusano Italia Tv l’immunologo Guido Forni, socio dell’Accademia nazionale dei Lincei. “E’ una ditta tedesca finanziata dall’Europa – ha ricordato – che ha una tecnologia più avanzata rispetto a Pfizer e Moderna. Ilsi può conservare a temperatura ambiente e non dovrebbe avere effetti collaterali. L’Ue ha prenotato 450 milioni di dosi” e “se tutto va bene, questoladei vaccini”, è convinto l’esperto. “Dovremmo essere nelle fasi conclusive – ha sottolineato – poi servirà qualche settimana per ...

