Vaccino antiCovid, oltre il 76% del personale scolastico ha ricevuto la prima dose. I dati regione per regione (Di martedì 20 aprile 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha reso noto alle forze sindacali i dati sulla vaccinazione del personale scolastico al 20 aprile. Il 76,8% del personale della scuola ha ricevuto la prima dose (1.111.124 persone). Ad avere ricevuto anche la seconda dose, invece, è l'1,54% del personale.

