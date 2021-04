Vaccini, nell’ultima settimana la Campania sotto la ‘media Figliuolo’: il dato (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un dato in perenne discesa da quattro giorni. E’ quello relativo ai Vaccini somministrati in Campania. Un picco toccato sabato scorso con 38.304 somministrazioni, prima di una lenta discesa che ha portato fino alle 20.713 dosi comunicate quest’oggi dalla Regione. Un sali e scendi che, nell’arco di una settimana (da mercoledì 14 aprile ad oggi), ha visto la Campania viaggiare al di sotto della ‘media Figliuolo’. Il commissario all’emergenza, per riuscire a tagliare il nastro delle 500mila vaccinazioni quotidiane, aveva fissato un totale preciso da raggiungere per ogni singola Regione. E dato che la somma fa il totale, come diceva Totò, qualcosa ancora non sta funzionando alla perfezione. Secondo la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Unin perenne discesa da quattro giorni. E’ quello relativo aisomministrati in. Un picco toccato sabato scorso con 38.304 somministrazioni, prima di una lenta discesa che ha portato fino alle 20.713 dosi comunicate quest’oggi dalla Regione. Un sali e scendi che, nell’arco di una(da mercoledì 14 aprile ad oggi), ha visto laviaggiare al didella. Il commissario all’emergenza, per riuscire a tagliare il nastro delle 500mila vaccinazioni quotidiane, aveva fissato un totale preciso da raggiungere per ogni singola Regione. Eche la somma fa il totale, come diceva Totò, qualcosa ancora non sta funzionando alla perfezione. Secondo la ...

