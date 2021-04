Vaccini, Johnson&Johnson come Astrazeneca. L’Ema: “Possibile legame con trombosi rare”. Aifa: “In Italia destinato a fascia anziana” (Di martedì 20 aprile 2021) A una settimana dall’annuncio dello stop precauzionale della Food and drug administration statunitense del vaccino Janssen (Johnson&Johnson) per analizzare sei casi di trombosi rare, anche l’Agenzia europea del farmaco – che si era già espressa sull’altro vaccino a vettore virale quello di Oxford-Astrazeneca, ha emesso una nota sul composto made in Usa. come per Vaxzevria esiste la possibilità di eventi rari, ma i benefici superano i rischi e quindi non ci sarà alcuna limitazione. L’Italia, però, come conferma il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini, ha deciso di “collocarlo in fascia anziana, dove sicuramente i benefici sono maggiori dei rischi”. POSSIBILI LEGAMI MA NESSUNA LIMITAZIONE – L’Ema riconosce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) A una settimana dall’annuncio dello stop precauzionale della Food and drug administration statunitense del vaccino Janssen (Johnson&Johnson) per analizzare sei casi di, anche l’Agenzia europea del farmaco – che si era già espressa sull’altro vaccino a vettore virale quello di Oxford-, ha emesso una nota sul composto made in Usa.per Vaxzevria esiste la possibilità di eventi rari, ma i benefici superano i rischi e quindi non ci sarà alcuna limitazione. L’, però,conferma il direttore generale dell’Nicola Magrini, ha deciso di “collocarlo in, dove sicuramente i benefici sono maggiori dei rischi”. POSSIBILI LEGAMI MA NESSUNA LIMITAZIONE –riconosce ...

