Vaccini: in Francia un adulto su 4 vaccinato, il 24,8% (Di martedì 20 aprile 2021) Quasi 13 milioni di persone in Francia (12.999.655) hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti - Covid, ha annunciato stasera il ministero della Salute, precisando che si tratta "di un adulto su 4"... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Quasi 13 milioni di persone in(12.999.655) hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti - Covid, ha annunciato stasera il ministero della Salute, precisando che si tratta "di unsu 4"...

Advertising

PagellaPolitica : ??Sui vaccini agli anziani l’Italia fa peggio di Germania, Francia e Spagna??? ???? Nel nostro Paese il 73% degli over… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Francia: 'Probabile Ue non rinnovi contratti AstraZeneca e J&J' #astrazeneca - MediasetTgcom24 : Francia: Johnson & Johnson solo a over 55 come AstraZeneca #covid - isabbah : Un adulto su quattro ha ricevuto almeno la prima dose #Francia #covid #vaccini - 86ac5b86a193413 : @FratellidItalia Vaccini , distanziamento e soprattutto TAMPONI GRATUITI ! Invece dei monopattini fate i tamponi a… -