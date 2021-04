Vaccini, il sindaco di Capri: “Isole Covid free? La nostra industria è turismo” (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Al Nord se la Fiat vaccina i suoi dipendenti nessuno parla, se lo chiediamo noi per la nostra industria, quella turistico-alberghiera sembra uno scandalo. Viviamo in un Paese con doppie valutazioni”. Così il sindaco di Capri, Marino Lembo, intervenuto all’incontro online ‘Ripartiamo dal turismo. Isole della Campania Covid-free’, con tutti i sindaci delle Isole del golfo di Napoli organizzato e promosso dai Moderati. “Dobbiamo mandare un messaggio forte sul piano turistico, se no rischiamo di perdere la nostra fetta di turismo internazionale come quello americano, che ci lancia segnali di tornare qui – ha ribadito Lembo -. Non possiamo fare affidamento sul ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Al Nord se la Fiat vaccina i suoi dipendenti nessuno parla, se lo chiediamo noi per la, quella turistico-alberghiera sembra uno scandalo. Viviamo in un Paese con doppie valutazioni”. Così ildi, Marino Lembo, intervenuto all’incontro online ‘Ripartiamo daldella Campania’, con tutti i sindaci delledel golfo di Napoli organizzato e promosso dai Moderati. “Dobbiamo mandare un messaggio forte sul piano turistico, se no rischiamo di perdere lafetta diinternazionale come quello americano, che ci lancia segnali di tornare qui – ha ribadito Lembo -. Non possiamo fare affidamento sul ...

