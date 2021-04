Vaccini Covid e trombosi rare, ecco i casi per ogni prodotto (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Per quanto riguarda i casi di trombosi rare associate a livelli bassi di piastrine registrati dopo la somministrazione di Vaccini anti Covid, le segnalazioni sono "8 casi con Janssen negli Stati Uniti", mentre a livello globale "287 casi con AstraZeneca, di cui 142 nello spazio economico europeo, 25 con Pfizer e 5 con Moderna". A fare il punto è stato Peter Arlett, responsabile della task force Data Analytics and Methods dell'Agenzia europea del farmaco Ema, durante il press briefing convocato al termine della riunione degli esperti dell'ente Ue sulle segnalazioni di sicurezza relative al vaccino Janssen (Johnson&Johnson). Per quanto riguarda il vaccino russo Sputnik, Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema, ha precisato che "verrà prestata molta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Per quanto riguarda idiassociate a livelli bassi di piastrine registrati dopo la somministrazione dianti, le segnalazioni sono "8con Janssen negli Stati Uniti", mentre a livello globale "287con AstraZeneca, di cui 142 nello spazio economico europeo, 25 con Pfizer e 5 con Moderna". A fare il punto è stato Peter Arlett, responsabile della task force Data Analytics and Methods dell'Agenzia europea del farmaco Ema, durante il press briefing convocato al termine della riunione degli esperti dell'ente Ue sulle segnalazioni di sicurezza relative al vaccino Janssen (Johnson&Johnson). Per quanto riguarda il vaccino russo Sputnik, Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema, ha precisato che "verrà prestata molta ...

