Vaccini Covid e trombosi rare, ecco i casi per ogni prodotto (Di martedì 20 aprile 2021) Per quanto riguarda i casi di trombosi rare associate a livelli bassi di piastrine registrati dopo la somministrazione di Vaccini anti Covid, le segnalazioni sono "8 casi con Janssen negli Stati Uniti"... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Per quanto riguarda idiassociate a livelli bassi di piastrine registrati dopo la somministrazione dianti, le segnalazioni sono "8con Janssen negli Stati Uniti"...

Advertising

RobertoBurioni : Negli Stati Uniti tutti da oggi possono vaccinarsi contro COVID-19. Tra poco avranno vaccini in eccedenza e EU dovr… - reportrai3 : Esclusiva #Report: ecco i contratti 'segreti' di Pfizer e Moderna per i vaccini anti-Covid - SkyTG24 : Covid, Greta dona 100mila euro all'Oms per i vaccini Covax ai Paesi poveri - pepppe772 : RT @rainiero43: FERMATE QUESTI MALEDETTI VACCINI L’Aquila. Sgomento in Valle Subequana per la notizia della morte improvvisa del trentatree… - rotre54 : -