Vaccini a tutti i maggiorenni, nella Bergamasca servono almeno cinque mesi (Di martedì 20 aprile 2021) È quanto ci vorrebbe, andando avanti così, per inoculare almeno una dose a tutti i maggiorenni, nonostante la nostra provincia marci più velocemente del trend regionale. Ad oggi all'appello mancano 750 mila bergamaschi.

