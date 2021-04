Vaccinazioni in Abruzzo, da mezzanotte il via a prenotazioni per la fascia d’età 60-69 anni (Di martedì 20 aprile 2021) L'Aquila - Aperta dalla mezzanotte la piattaforma Poste per la prenotazione dei vaccini anti Covid 19 dei nati tra il 1952 e il 1961. Lo comunica l’Assessorato alla Salute. Il sistema è raggiungibile attraverso i banner che verranno pubblicati sul portale della Regione e sul sito tematico sanita.regione.Abruzzo.it, oppure al link diretto https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ Come per la precedente fascia di età, sarà possibile prenotare la vaccinazione anche agli sportelli Atm Postamat, dai portalettere o contattando il numero verde 800.00.99.66 leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 20 aprile 2021) L'Aquila - Aperta dallala piattaforma Poste per la prenotazione dei vaccini anti Covid 19 dei nati tra il 1952 e il 1961. Lo comunica l’Assessorato alla Salute. Il sistema è raggiungibile attraverso i banner che verranno pubblicati sul portale della Regione e sul sito tematico sanita.regione..it, oppure al link diretto https://.vaccinicovid.gov.it/ Come per la precedentedi età, sarà possibile prenotare la vaccinazione anche agli sportelli Atm Postamat, dai portalettere o contattando il numero verde 800.00.99.66 leggi tutto

