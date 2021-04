Vaccinazioni Campania, hanno ricevuto la prima dose 6 persone fragili su 10 e il 98% degli over 80 (Di martedì 20 aprile 2021) Covid, apre il centro vaccinale di Mugnano 20 aprile 2021 Vaccini, Pagano: 'Appello all'Asl per un piano rivolto ai senza dimora di Napoli' 20 aprile 2021 Si comunicano, nel grafico allegato, i dati ... Leggi su napolitoday (Di martedì 20 aprile 2021) Covid, apre il centro vaccinale di Mugnano 20 aprile 2021 Vaccini, Pagano: 'Appello all'Asl per un piano rivolto ai senza dimora di Napoli' 20 aprile 2021 Si comunicano, nel grafico allegato, i dati ...

Advertising

MaxsoMagazine : Crollo delle vaccinazioni in Campania - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Il Vicepresidente della Regione Campania: 'Dopo gli over 60 nessuna limitazione sulle… - infoitinterno : Campania, 1.321.800 dosi di vaccino somministrate | Il report sulle vaccinazioni - salernonotizie : Continuano le vaccinazioni in Campania: prima dose a 953.131 cittadini - maurquie : Vaccinazioni. Situazione in Campania del 20 Aprile 2021 -