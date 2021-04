Vaccinazioni anti-Covid in Calabria | abilitati farmacisti | pediatri ed odontoiatri

(Di martedì 20 aprile 2021) Foto di Ernesto Guzman / Ansa Vaccini in, sottoscritte in Cittadella le intese tra Regione, commissario e sigle interessate. Il presidente Spirlì: “Nuovi alleati contro il virus” Firmati i protocolli d’intesa che definiscono le modalità di coinvolgimento dinella campagna regionale di vaccinazione. Gli accordi sono stati sottoscritti ieri dal presidente della Regione, Nino Spirlì, dal commissario della Sanità, Guido Longo, e dalle sigle interessate. “Dopo l’intesa con i medici di Medicina generale, con il commissario Longo abbiamo siglato altri tre accordi che potrebbero segnare un ulteriore cambio di passo nella lotta al virus.sono nuovi e ...

Advertising

ItalianAirForce : Anche l'#AeronauticaMilitare in campo per supportare le vaccinazioni anti-#COVID19. Il personale del 2°Stormo, con… - Righeblu : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #20aprile, effettuate 1566868 vaccinazioni. Su - corrierelamezia : Vaccinazioni anti-Covid: abilitati farmacisti, pediatri e odontoiatri - marchenews24 : San Severino, vaccinazioni anti Covid 19: il sindaco fa il punto della situazione - GruppoIeC : Vaccinazioni anti-covid. Abilitati farmacisti, pediatri e odontoiatri - -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni anti

Regione Emilia Romagna

...tutte le attività necessarie alla somministrazione delle dosi per la campagna vaccinaleCovid -...italiana pediatri) e stabilisce una serie di clausole sulla esecuzione delle. I ...Firmati i protocolli d'intesa che definiscono le modalità di coinvolgimento di farmacisti, pediatri e odontoiatri nella campagna regionale di vaccinazione- Covid. Gli accordi sono stati sottoscritti ieri dal presidente della Regione, Nino Spirlì, dal commissario della Sanità, Guido Longo, e dalle sigle interessate.Genova – Contagi in risalita da 8.864 a 12.074, con un deciso aumento del tasso di positività dell’1,9% che porta così il rapporto tra test eseguiti e contagi rilevati al 4,1%. In crescita anche i dec ...Inaugurato il nuovo centro vaccinale degli Studios di Cinecittà a Roma. “È a Cinecittà, un luogo che tutto il mondo conosce.