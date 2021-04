USA | bambina di 7 anni uccisa fuori da un McDonald’s di Chicago

(Di martedì 20 aprile 2021) . La vittima si chiama Jasyln. Ferito il padre, è grave. Gli spari contro di loro mentre erano in auto nel parcheggio delnella città dello Stato americano dell’Illinois: la coppia potrebbe essere rimasta vittima di una sparatoria nell’ambito di un regolamento di conti tra gang locali. Unadi 7è statae suo padre è stato ferito gravemente di fronte a unieri 18 aprile a. Jontae Adams e sua figlia, Jaslyn, erano in macchina nel parcheggio del fast food nel quartiere di Homan Square, nella città dell’Illinois, quando sono stati colpiti, ha detto la polizia locale. Un dipendente delche ha chiesto di non essere nominato ha detto alSun-Times che “due persone sono scese da un’auto ...

Advertising

marchess88 : A #Chicago, negli #USA è stata uccisa una bambina di 7 anni - Stefanialove_of : Usa, bambina di 7 anni uccisa davanti a un McDonald's di Chicago - elios_skia : RT @LaStampa: Usa, bambina di 7 anni uccisa davanti a un McDonald's di Chicago - grigiodelcielo : Usa, bambina di 7 anni uccisa davanti a un McDonald's di Chicago - Giacinto_Bruno : Usa, bambina di 7 anni uccisa davanti a un McDonald's di Chicago -

Ultime Notizie dalla rete : USA bambina

- Unadi 7 anni è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco a Chicago mentre aspettava davanti ad un McDonald's in auto insieme al padre, 29 anni, rimasto gravemente ferito al petto. Lo riporta ...Intanto a Minneapolis e neglila tensione è alle stelle. Domenica, a Chicago, unaafroamericana di sette anni è stata uccisa e il padre ferito, in un sparatoria davanti a un McDonald.Laura Pausini ha spiegato di essere a Los Angeles per partecipare alla notte degli Oscar, ma di non aver potuto portare con sé la figlia Paola. In California senza la sua bambina non è però facile.“Cos’è per me il tesoro”: la web serie Storie di Carta, ideata da Barabao Teatro e prodotta dallo Stabile del Veneto in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, ispira la fantasia dei bamb ...