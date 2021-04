Uomini e Donne, Gemma Galgani come Madonna: sfila sulle note di Like a Virgin (video) (Di martedì 20 aprile 2021) Gemma Galgani oggi ha sfilato sul parterre di Uomini e Donne vestita come Madonna in 'Like a Virgin' ed ottenendo un punteggio altissimo dai cavalieri. Gemma Galgani come Madonna a Uomini e Donne: la dama torinese vestita come la cantante italo americana ha sfilato sul parterre del dating show accompagnata dalle note di Like a Virgin. Le sfilate di Uomini e Donne sono uno dei momenti più attesi dagli amanti del dating pomeridiano di Maria De Filippi. Oggi toccava alle dame sfilare ed il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021)oggi hato sul parterre divestitain '' ed ottenendo un punteggio altissimo dai cavalieri.: la dama torinese vestitala cantante italo americana hato sul parterre del dating show accompagnata dalledi. Lete disono uno dei momenti più attesi dagli amanti del dating pomeridiano di Maria De Filippi. Oggi toccava alle damere ed il ...

