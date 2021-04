Uomini e donne anticipazioni: GEMMA e ROBERTO, il punto della situazione (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle prossime puntate di Uomini e donne GEMMA farà il punto della sua conoscenza con ROBERTO, il nuovo cavaliere pugliese arrivato nel programma con l’intenzione di conoscere la Galgani. Proprio la dama torinese nelle ultime settimane ha rotto la relazione con Aldo, il quale non ha mai dimostrato di tenere realmente alla piemontese. Leggi anche: Uomini E donne oggi, 19 aprile: le esterne di Giacomo e Samantha Con ROBERTO invece le cose sono subito partite in un modo diverso nonostante Tina, presente in collegamento video, abbia messo in evidenza la grande differenza di età tra i due (GEMMA è vent’anni più grande del corteggiatore). Nelle prossime puntate dunque scopriremo come è proseguita la conoscenza tra i ... Leggi su tvsoap (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle prossime puntate difarà ilsua conoscenza con, il nuovo cavaliere pugliese arrivato nel programma con l’intenzione di conoscere la Galgani. Proprio la dama torinese nelle ultime settimane ha rotto la relazione con Aldo, il quale non ha mai dimostrato di tenere realmente alla piemontese. Leggi anche:oggi, 19 aprile: le esterne di Giacomo e Samantha Coninvece le cose sono subito partite in un modo diverso nonostante Tina, presente in collegamento video, abbia messo in evidenza la grande differenza di età tra i due (è vent’anni più grande del corteggiatore). Nelle prossime puntate dunque scopriremo come è proseguita la conoscenza tra i ...

