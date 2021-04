Unica | mozzarella biologica e natura per una grande scommessa imprenditoriale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 aprile 2021) Una storia dicoraggio. E’ così che si presenta, il brand che domenica 18 aprile fa il suo esordio a Pellezzano (Salerno) nella splendida cornice degli archi dell’acquedotto medievale di via Sabato De Vita.è un’idea, un concetto che la famiglia Liguori ha portato avanti con caparbietà, nonostante la pandemia e tutte le difficoltà che ne sono derivate per chi fa impresa. Il fulcro della splendida location, immersa in un parco di 10mila metri quadri, è il Caseificio Biologico: qui, in una struttura completamente ecosostenibile, realizzata quasi interamente in acciaio, legno e vetro, si producedi bufala con latte che proviene dagli allevamenti del gruppo Liguori, tutti allocati a Paestum. Sia all’interno che all’esterno la struttura è concepita per ...