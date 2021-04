Un’autocertificazione per muoversi tra Regioni arancioni e rosse: ecco come funzioneranno gli spostamenti dal 26 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) Il governo sta ancora studiando il pass per permettere a vaccinati, guariti e negativi di viaggiare senza limitazioni tra Regioni. Nel frattempo, a partire dal 26 aprile le stesse categorie di persone potranno viaggiare con Un’autocertificazione anche tra territori rossi e arancioni. Basterà quindi dichiarare di avere effettuato un test anti Covid nelle 48 ore precedenti alla partenza, di aver già contratto la malattia o di aver ricevuto la copertura vaccinale. A quel documento andrà poi allegato l’attestato dell’autorità medica che dimostri uno dei tre requisiti. Ci si potrà spostare per motivi di turismo Per queste persone sarà possibile, quindi, muoversi anche solamente per motivi di turismo. In assenza di un’autodichiarazione di questo tipo, gli spostamenti tra ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) Il governo sta ancora studiando il pass per permettere a vaccinati, guariti e negativi di viaggiare senza limitazioni tra. Nel frattempo, a partire dal 26le stesse categorie di persone potranno viaggiare conanche tra territori rossi e. Basterà quindi dichiarare di avere effettuato un test anti Covid nelle 48 ore precedenti alla partenza, di aver già contratto la malattia o di aver ricevuto la copertura vaccinale. A quel documento andrà poi allegato l’attestato dell’autorità medica che dimostri uno dei tre requisiti. Ci si potrà spostare per motivi di turismo Per queste persone sarà possibile, quindi,anche solamente per motivi di turismo. In assenza di un’autodichiarazione di questo tipo, glitra ...

