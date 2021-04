‘Una vita per il cinema’: è uscita la terza ristampa del libro dedicato alla vita di Alessandro Ferraù (Di martedì 20 aprile 2021) “Una vita per il Cinema”, è nelle librerie la terza ristampa del libro fotografico dedicato alla vita nel cinema di Alessandro Ferraù, giornalista, autore, sceneggiatore. Il volume è edito dal Centro Studi di Cultura Promozione e Diffusione del Cinema come supplemento all’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi 2020-2021, che compie 70 anni. Autori: Elettra Ferraù, Emanuele Masini, Alessandro Masini. Il libro, di 128 pagine, copre un arco di tempo che va dal 1939 al 1993 -gli anni in cui Ferraù fu attivo nel cinema- con 181 foto e notizie sul cinema di allora, arricchite dalla documentazione fotografica di due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) “Unaper il Cinema”, è nelle librerie ladelfotograficonel cinema di, giornalista, autore, sceneggiatore. Il volume è edito dal Centro Studi di Cultura Promozione e Diffusione del Cinema come supplemento all’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi 2020-2021, che compie 70 anni. Autori: Elettra, Emanuele Masini,Masini. Il, di 128 pagine, copre un arco di tempo che va dal 1939 al 1993 -gli anni in cuifu attivo nel cinema- con 181 foto e notizie sul cinema di allora, arricchite ddocumentazione fotografica di due ...

Advertising

TeresaBellanova : La gogna mediatica è una pratica vergognosa. Ed è abominevole la facilità con cui si giudica la vita delle persone… - virginiaraggi : A Roma sul set della seconda stagione di #Diavoli! Una produzione @SkyItalia e @LuxVide con un grande cast tra cui… - F_Boccia : Sulla lotta al #Covid_19 non cambio idea in base ai sondaggi. Credo che la prima battaglia sia quella per salvare v… - lookafterloueeh : RT @EIGHTSVOICE: lo stupro può segnare una donna per tutta la vita e dobbiamo pure sentir parlare di 8 giorni come di un tempo lungo ma voi… - letipezz : “Uffa ma perché gli altri non capiscono mai un cazzo?” ecco questa non è una domanda molto interessante, eppure tan… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Una vita Scrittrice a 86 anni nel lockdown: «La pandemia? È peggio della guerra» Buone Notizie