Una Vita, anticipazioni spagnole: agguato ad Acacias (Di martedì 20 aprile 2021) Acacias verrà nuovamente scossa da un episodio terribile che sconvolgerà signori e domestici,come spiegano le anticipazioni spagnole di Una Vita. A cinque anni dall'attentato anarchico che ha provocato la morte di Antonito Palacios e di Carmen, Lolita e Ramon saranno alle prese con il lutto e i loro rapporti saranno molto tesi al punto che l'uomo andrà via di casa e non condividerà nemmeno la simpatia che si instaurerà tra la nuora e Fidel, una new entry che arriverà nel quartiere per indagare sull'attentato. L'uomo, che è il direttore generale della polizia, durante l'attacco ha perso la moglie e il figlio e questo dolore lo avvicinerà alla Casado che ha perso il marito nello stesso identico modo. Pian piano, Lolita, che sembrerà inconsolabile dopo la morte di Antonito, si avvicinerà a Fidel e con lui ritroverà il ...

