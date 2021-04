Una vita anticipazioni: Santiago arrestato, c’è lo zampino di Genoveva? (Di martedì 20 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 21 aprile 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1157 della soap spagnola. Come avrete già visto, Marcia è stata ascoltata da Mendez che vuole fare chiarezza in merito all’incidente di Felipe. Il commissario infatti ha saputo che Santiago e l’avvocato hanno litigato qualche ora prima e non può escludere che il marito di Marcia possa essere coinvolto nel sinistro. Nel frattempo in ospedale, mentre Genoveva è travolta dal dolore, alla fine Felipe si sveglia e riprende conoscenza. Ma come sta? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, ecco le ultime news dalla Spagna! Una vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 21 aprile 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1157 della soap spagnola. Come avrete già visto, Marcia è stata ascoltata da Mendez che vuole fare chiarezza in merito all’incidente di Felipe. Il commissario infatti ha saputo chee l’avvocato hanno litigato qualche ora prima e non può escludere che il marito di Marcia possa essere coinvolto nel sinistro. Nel frattempo in ospedale, mentreè travolta dal dolore, alla fine Felipe si sveglia e riprende conoscenza. Ma come sta? Scopriamolo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, ecco le ultime news dalla Spagna! Una...

Advertising

TeresaBellanova : La gogna mediatica è una pratica vergognosa. Ed è abominevole la facilità con cui si giudica la vita delle persone… - RaiTre : Siamo tutti personaggi in cerca di ispirazione, tutti in attesa di dar vita a qualcosa che sia un pensiero generato… - BentivogliMarco : Una donna tenta il suicidio dopo aver ricevuto una perquisizione. E' in fin di vita. E i siti di informazione fanno… - ParticipioPart : Per capire di che uomo parliamo. Commento preso dal web. ———— TU QUOQUE, ANDREA! Il gossip è una di quelle cose… - zenzeromenta : RT @arianagrimmie: Prima era un problema che Greta si occupasse di crisi climatica, ora è un problema che doni 100k per dei vaccini. Se no… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Una vita, la puntata di lunedì 19 aprile Mediaset Play Il primo post social di Elisa Isoardi dopo l'Isola: "Sto bene, fiera del mio percorso" Prosegue la vita sull'Isola e qualcuno dei naufraghi si trova sempre più a proprio agio. Come Elisa Isoardi che, dopo quasi venti giorni, ha sfoggiato un bikini da applausi. La conduttrice si era dist ...

Samuel, dalla Roma di Stramaccioni a sacerdote ordinato dal Papa La singolare storia di una promessa giallorossa che ha abbracciato la fede e domenica sarà ordinato a San Pietro ...

Prosegue la vita sull'Isola e qualcuno dei naufraghi si trova sempre più a proprio agio. Come Elisa Isoardi che, dopo quasi venti giorni, ha sfoggiato un bikini da applausi. La conduttrice si era dist ...La singolare storia di una promessa giallorossa che ha abbracciato la fede e domenica sarà ordinato a San Pietro ...