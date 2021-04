Una Vita anticipazioni: GENOVEVA e FELIPE ai ferri corti, ecco perché (Di martedì 20 aprile 2021) Nonostante il loro imminente matrimonio, GENOVEVA Salmeron (Clara Garrido) e FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) non riusciranno proprio ad andare d’accordo nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Leggi anche: UNA Vita, anticipazioni dal 26 aprile al 1° maggio 2021 Stavolta l’oggetto del contendere sarà la difesa di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), accusata ingiustamente dell’omicidio di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Da un lato FELIPE vorrà essere ad ogni costo l’avvocato della brasiliana, dall’altro GENOVEVA cercherà di intromettersi nella questione e per questo motivo vorrà affidare l’incarico a Javier Velasco (Alejandro Carro). La tensione che si verrà a creare causerà dunque più di un litigio tra i due promessi sposi… Una ... Leggi su tvsoap (Di martedì 20 aprile 2021) Nonostante il loro imminente matrimonio,Salmeron (Clara Garrido) eAlvarez Hermoso (Marc Parejo) non riusciranno proprio ad andare d’accordo nelle prossime puntate italiane della telenovela Una. Leggi anche: UNAdal 26 aprile al 1° maggio 2021 Stavolta l’oggetto del contendere sarà la difesa di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), accusata ingiustamente dell’omicidio di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Da un latovorrà essere ad ogni costo l’avvocato della brasiliana, dall’altrocercherà di intromettersi nella questione e per questo motivo vorrà affidare l’incarico a Javier Velasco (Alejandro Carro). La tensione che si verrà a creare causerà dunque più di un litigio tra i due promessi sposi… Una ...

Advertising

TeresaBellanova : La gogna mediatica è una pratica vergognosa. Ed è abominevole la facilità con cui si giudica la vita delle persone… - RaiTre : Siamo tutti personaggi in cerca di ispirazione, tutti in attesa di dar vita a qualcosa che sia un pensiero generato… - RaiNews : Ricorrenza triste per #Elisabetta che domani compie 95 anni. Una galleria fotografica per ripercorrere la sua lunga… - moonlightvoicee : @GiambaLibero @fruttaacerba @falsaaaaah Ah, è un organo inutile come l'organo riproduttore maschile? Neanche quello… - stefano_savio : RT @aforista_l: 'La conclusione a cui portano tutte le storie è che la vita che uno ha vissuto è una e una sola, uniforme e compatta come u… -