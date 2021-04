Una Vita, anticipazioni 21 aprile: un'amara delusione (Di martedì 20 aprile 2021) Ad Una Vita i riflettori saranno sempre più puntati sulla famiglia Dominguez, come testimoniano le anticipazioni di mercoledì 21 aprile. Dopo un duro momento di crisi, Cinta ed Emilio, infatti, decideranno di fare sul serio e il giovane Pasamar chiederà finalmente la mano della sua fidanzata. I due fidanzati saranno al settimo cielo e annunceranno la bella notizia ai familiari. José reagirà con grande gioia di fronte a quella novità inaspettata, ma per Bellita non sarà lo stesso e la sua reazione provocherà la delusione di Cinta e l'incredulità di tutti i presenti. La Del Campo, infatti, istigata da Margarita sui presunti tradimenti del consorte, dopo aver avuto da Arantxa - che ha equivocato un abbraccio tra José ed Esther - le prove del tradimento del marito, approfitterà dell'annuncio del matrimonio della figlia ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 aprile 2021) Ad Unai riflettori saranno sempre più puntati sulla famiglia Dominguez, come testimoniano ledi mercoledì 21. Dopo un duro momento di crisi, Cinta ed Emilio, infatti, decideranno di fare sul serio e il giovane Pasamar chiederà finalmente la mano della sua fidanzata. I due fidanzati saranno al settimo cielo e annunceranno la bella notizia ai familiari. José reagirà con grande gioia di fronte a quella novità inaspettata, ma per Bellita non sarà lo stesso e la sua reazione provocherà ladi Cinta e l'incredulità di tutti i presenti. La Del Campo, infatti, istigata da Margarita sui presunti tradimenti del consorte, dopo aver avuto da Arantxa - che ha equivocato un abbraccio tra José ed Esther - le prove del tradimento del marito, approfitterà dell'annuncio del matrimonio della figlia ...

Advertising

TeresaBellanova : La gogna mediatica è una pratica vergognosa. Ed è abominevole la facilità con cui si giudica la vita delle persone… - RaiNews : Ricorrenza triste per #Elisabetta che domani compie 95 anni. Una galleria fotografica per ripercorrere la sua lunga… - fleinaudi : Il nostro @DavideGiac ci parla non di un mostro ma di una mostruosità Il processo a vita che subirà il figlio di… - kiki_emme : RT @enfperalta: quanto fate ridere con le vostre favole sul politicamente corretto, che se una donna denuncia un uomo gli rovina la vita ec… - iamalextasco : @ornella67449968 e tu quella haters senza una vita.. ah aspetta lo sei già scusa -