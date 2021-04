Una Vita, anticipazioni 21 aprile: Emilio chiede la mano di Cinta, ma qualcuno si oppone (Di martedì 20 aprile 2021) Una Vita, anticipazioni 21 aprile: vediamo come proseguirà la soap nella puntata di domani. C’è maretta tra Casilda e Marcelina Jacinto ha comprato un biglietto della lotteria e sull’argomento scatta un’animata discussionee tra Marcelina e Casilda. La prima vorrebbe che dividessero la vincita, ma la seconda assolutamente no. Chi avrà la meglio? Una Vita, anticipazioni 21 aprile: Emilio decide di fare il grande passo con Cinta, ma Bellita è contraria Emilio chiede la mano di Cinta a José. Dominguez è felicissimo, ma Bellita no. I due ragazzi riusciranno a sposarsi? Continuate a leggere questo articolo e lo scoprirete! Felicia non vuole proprio mandare Camino alla scuola di Belli ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 20 aprile 2021) Una21: vediamo come proseguirà la soap nella puntata di domani. C’è maretta tra Casilda e Marcelina Jacinto ha comprato un biglietto della lotteria e sull’argomento scatta un’animata discussionee tra Marcelina e Casilda. La prima vorrebbe che dividessero la vincita, ma la seconda assolutamente no. Chi avrà la meglio? Una21decide di fare il grande passo con, ma Bellita è contrarialadia José. Dominguez è felicissimo, ma Bellita no. I due ragazzi riusciranno a sposarsi? Continuate a leggere questo articolo e lo scoprirete! Felicia non vuole proprio mandare Camino alla scuola di Belli ...

