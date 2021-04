Una Vita, 20 aprile 2021: anticipazioni puntata di oggi. Il patto tra Ursula e Andrade (Di martedì 20 aprile 2021) Una Vita, 20 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 20 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Felipe lotta tra la Vita e la morte. Mentre si recava in tribunale per deporre definitivamente contro il trafficante di donne che ha tenuto sequestrata Marcia per mesi, è stato investito da un autovettura. Arrivato in ospedale, privo di coscienza, le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Accanto a lui, come una moglie premurosa, ci sarà Genoveva che inizierà a sospettare di due persone. Ad attentare alla Vita del povero avvocato potrebbero essere in due: ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021) Una, 20: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 20: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Felipe lotta tra lae la morte. Mentre si recava in tribunale per deporre definitivamente contro il trafficante di donne che ha tenuto sequestrata Marcia per mesi, è stato investito da un autovettura. Arrivato in ospedale, privo di coscienza, le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Accanto a lui, come una moglie premurosa, ci sarà Genoveva che inizierà a sospettare di due persone. Ad attentare alladel povero avvocato potrebbero essere in due: ...

