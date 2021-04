“Una tribù che balla” compie 30 anni, la gioia di Jovanotti (Di martedì 20 aprile 2021) MILANO – Oggi l’album di Jovanotti “Una tribù che balla” compie 30 anni, e lo stesso Lorenzo Cherubini ha voluto celebrare questa ricorrenza sui social augurando “buon compleanno” al suo disco. La prima edizione in cd uscì su etichetta FRI. “Buongiorno” è una delle canzoni più significative, con Fiorello ai cori e quei versi che recitano: “Ragazzi fortunati per tutto ciò che abbiamo, la carica per conquistare quello che non c’è”. E poi anche la ghost track finale, che è un estratto di “Peggio per te”, brano di Nikki con Jovanotti. Non vanno naturalmente dimenticati i singoli “Muoviti muoviti” e “Una tribù che balla”, ma anche il lento “Quando sarai lontana”. Si trattò di un lavoro di svolta per Jovanotti, che dopo il flop di “Giovani ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 aprile 2021) MILANO – Oggi l’album di“Unache30, e lo stesso Lorenzo Cherubini ha voluto celebrare questa ricorrenza sui social augurando “buon compleanno” al suo disco. La prima edizione in cd uscì su etichetta FRI. “Buongiorno” è una delle canzoni più significative, con Fiorello ai cori e quei versi che recitano: “Ragazzi fortunati per tutto ciò che abbiamo, la carica per conquistare quello che non c’è”. E poi anche la ghost track finale, che è un estratto di “Peggio per te”, brano di Nikki con. Non vanno naturalmente dimenticati i singoli “Muoviti muoviti” e “Unache”, ma anche il lento “Quando sarai lontana”. Si trattò di un lavoro di svolta per, che dopo il flop di “Giovani ...

Advertising

MetaErmal : Uno tsunami di affetto. Grazie per il regalo straordinario. Siete speciali, tutti quanti, nessuno escluso. Siete un… - Lopinionista : “Una tribù che balla” compie 30 anni, la gioia di Jovanotti - itselits : Ermal in Un milione di cose da dirti: dentro una palla di vetro con la neve Ermal in Uno: palla da calcio Insomma… - RadioItalia : Nel 1991 usciva “Una tribù che balla” di @lorenzojova! - aurorapierce_ : RT @MetaErmal: Uno tsunami di affetto. Grazie per il regalo straordinario. Siete speciali, tutti quanti, nessuno escluso. Siete una Tribù U… -

Ultime Notizie dalla rete : Una tribù Jovanotti, i 30 anni di una "Tribù che balla" Jovanotti ha ricordato su Instagram un anniversario importante. Nel 1991 , quindi 30 anni fa , usciva ' Una tribù che balla '. Si tratta del quarto album nella carriera di Lorenzo: contiene canzoni di grande successo come la title - track e ' Muoviti muoviti '. Tra l'altro, ' Una tribù che balla ' è ...

La Grande muraglia verde, il progetto per fermare il deserto in Africa ...e tribù, a meno terrorismo. Purtroppo, il progetto procede lentamente e con difficoltà, spesso con mezzi non appropriati. Poco conosciuto, ma integrato nel progetto del muro verde, è il lavoro di una ...

Federica Morrone, le mie famiglie non convenzionali - Libri ANSA Nuova Europa Jovanotti ha ricordato su Instagram un anniversario importante. Nel 1991 , quindi 30 anni fa , usciva 'che balla '. Si tratta del quarto album nella carriera di Lorenzo: contiene canzoni di grande successo come la title - track e ' Muoviti muoviti '. Tra l'altro, 'che balla ' è ......e, a meno terrorismo. Purtroppo, il progetto procede lentamente e con difficoltà, spesso con mezzi non appropriati. Poco conosciuto, ma integrato nel progetto del muro verde, è il lavoro di...