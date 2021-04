Una football-tax salverà il calcio? (Di martedì 20 aprile 2021) C’è qualche cosa che non torna nelle dichiarazioni di vari esponenti delle istituzioni europee che prendono le distanze dal progetto della Superlega. In effetti, è stata proprio la forza dirompente del progetto europeo a plasmare il calcio come lo conosciamo oggi: una competizione, cioè, in cui le squadre possono valersi di tutti i migliori giocatori disponibili all’interno della UE, senza limiti di nazionalità, e quindi riflettono sempre meno il paese d’appartenenza. A questo almeno ci portò la sentenza Bosman del 1995, che fece da apripista alla libera circolazione dei calciatori giocatori tra paesi europei, andando a scalfire il modello di calcio che conoscevamo fino ad allora, quello cioè basato su campionati di calcio puramente nazionali. Il nuovo modello paneuropeo ha sicuramente aiutato il calcio a crescere e a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) C’è qualche cosa che non torna nelle dichiarazioni di vari esponenti delle istituzioni europee che prendono le distanze dal progetto della Superlega. In effetti, è stata proprio la forza dirompente del progetto europeo a plasmare ilcome lo conosciamo oggi: una competizione, cioè, in cui le squadre possono valersi di tutti i migliori giocatori disponibili all’interno della UE, senza limiti di nazionalità, e quindi riflettono sempre meno il paese d’appartenenza. A questo almeno ci portò la sentenza Bosman del 1995, che fece da apripista alla libera circolazione dei calciatori giocatori tra paesi europei, andando a scalfire il modello diche conoscevamo fino ad allora, quello cioè basato su campionati dipuramente nazionali. Il nuovo modello paneuropeo ha sicuramente aiutato ila crescere e a ...

