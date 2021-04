Un vaccino a testa. Figliuolo fissa i target per ognuna delle regioni. “Essenziale per arrivare a 500mila dosi al giorno” (Di martedì 20 aprile 2021) L’attuale Piano vaccinale assegna a ciascuna Regione/Provincia Autonoma un target giornaliero di somministrazioni da rispettare nell’arco di una settimana. Tali valori, ha fatto sapere questa mattina il commissario Francesco Paolo Figliuolo, “vengono confermati ai referenti regionali dieci giorni prima dell’inizio della settimana”. “Il rispetto da parte delle regioni dei target giornalieri – ha aggiunto il generale – è Essenziale per l’avvicinamento progressivo all’obiettivo delle 500 mila somministrazioni al giorno indicato nel piano vaccinale, di previsto raggiungimento nell’ultima settimana di aprile, senza che si verifichino soluzioni di continuità nell’attività di somministrazione”. “I valori target – si legge ancora nella nota ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021) L’attuale Piano vaccinale assegna a ciascuna Regione/Provincia Autonoma ungiornaliero di somministrazioni da rispettare nell’arco di una settimana. Tali valori, ha fatto sapere questa mattina il commissario Francesco Paolo, “vengono confermati ai referenti regionali dieci giorni prima dell’inizio della settimana”. “Il rispetto da partedeigiornalieri – ha aggiunto il generale – èper l’avvicinamento progressivo all’obiettivo500 mila somministrazioni alindicato nel piano vaccinale, di previsto raggiungimento nell’ultima settimana di aprile, senza che si verifichino soluzioni di continuità nell’attività di somministrazione”. “I valori– si legge ancora nella nota ...

