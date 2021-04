Un tribunale di Madrid in soccorso della Superlega

(Di martedì 20 aprile 2021) Muove i suoi primi passi la battaglia legale che vede coinvolti FIFA e UEFA in opposizione ai club fondatoriSupelega. Da quando i dodici club fondatori hanno deciso di rivelare al mondo la realizzazione del loro progetto, sembra non esistere nulla al di fuoriEuropea. È giusta? È sbagliata? È la rivoluzione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Il tribunale di Madrid diffida la Uefa e la FIFA dal sanzionare i club e i giocatori coinvolti nella #SuperLeague - Glongari : Un tribunale di Madrid ha emesso una misura cautelare che impedisce alla Fifa, all'Uefa, alla Liga e le federazioni… - GoalItalia : Un altro importante aggiornamento sulla #Superlega UEFA, FIFA e Liga non possono agire ?? - la_rossonera : ?? | Superlega, le minacce UEFA e FIFA stroncate dal Tribunale di Madrid @RibaltaRossoner - SilviaPrato1 : RT @GoalItalia: Un altro importante aggiornamento sulla #Superlega UEFA, FIFA e Liga non possono agire ?? -

Ultime Notizie dalla rete : tribunale Madrid

Superlega,vieta provvedimenti che vietano lo svolgimento del torneo A spiegare cosa sia stato approvato è il quotidiano spagnolo El Pais. Ilcommerciale numero 17 di ...Ma oggi, in favore dei 'rivoluzionari' ricchi, è arrivato un primo pronunciamento favorevole, e ildiha prodotto un'ordinanza cautelare a favore della Super League. SLCo, infatti, è ...Secondo quanto riportato dalla Reuters il Tribunale di Madrid avrebbe diffidato UEFA e FIFA dal sanzionare i club coinvolti nella Superlega. Pertanto i due organi calcistici non potranno ...Superlega, in favore del campionato dei supericchi del calcio è arrivato un primo pronunciamento favorevole. Si tratta del Tribunale di Madrid che ha prodotto un’ordinanza cautelare a favore della Sup ...