Un posto al sole, anticipazioni 21 aprile: un terribile pericolo (Di martedì 20 aprile 2021) Ad Un posto al sole arriverà un colpo di scena del tutto inatteso che riguarderà il personaggio di Ernesto Gargiulo, come annunciano le anticipazioni della soap opera partenopea inerenti la puntata di mercoledì 21 aprile. L'operaio è stato sollecitato da Franco e da Nicola Iodice a collaborare con loro per raccontare finalmente la verità circa i sabotaggi che stanno interessando i Cantieri Flegrei Palladini, ma proprio quando si è deciso a farlo ha subito una terribile minaccia. Il marito di Angela, infatti, si è convinto che ci sia proprio l'anziano operaio dietro gli incidenti e la manomissioni che stanno compromettendo l'attività dei Cantieri e le sta provando tutte sia per raccogliere prove a suo carico sia per convincerlo a parlare. Ernesto, però, correrà un terribile

