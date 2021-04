Un plebiscito per Gravina: il presidente Figc è stato eletto nel Comitato Esecutivo Uefa (Di martedì 20 aprile 2021) Un plebiscito per il candidato italiano all'Esecutivo, Gabriele Gravina, che è stato il primo degli eletti con 53 voti (su 55), precedendo lo svedese Nilsson (52). eletto - e confermato quindi - Zibi ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 aprile 2021) Unper il candidato italiano all', Gabriele, che èil primo degli eletti con 53 voti (su 55), precedendo lo svedese Nilsson (52).- e confermato quindi - Zibi ...

Advertising

NoiNotizie : RT @Gazzetta_it: Un plebiscito per #Gravina: il presidente Figc è stato eletto nel Comitato Esecutivo #Uefa - Gazzetta_it : Un plebiscito per #Gravina: il presidente Figc è stato eletto nel Comitato Esecutivo #Uefa - vittoriomurra : É finito il mio sondaggio sulla #SerieA con un plebiscito di voti. Ora scusate che ho bisogno di tempo per contarl… - Lukyluke311 : @DmitriTrenin intende forse una annessione “de jure” russa (tramite plebiscito) delle due repubbliche del #Donbass… - SvSport1 : Fijlkam: Plebiscito per Filippo Faranda, il dirigente savonese resta al vertice del Comitato Ligure -