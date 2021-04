Un nuovo treno Rock è entrato in servizio sui binari della Toscana

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 20 aprile 2021) E’ il quinto, convoglio di ultimissima generazione realizzato da Hitachi Rail a Pistoia, ad entrare a far parteflotta regionalee l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli ne accoglie l’arrivo con soddisfazione. “L’entrata indi un ingresso di un, ed in particolare di unmoderno, confortevole ed efficiente come il, è un’ottima notizia, perché conferma che il piano di investimenti portato avanti dalla Regione e da Trenitalia per il rinnovo del materiale rotabile insta progredendo con regolarità, introducendo mezzi nuovi, più affidabili e sicuri, più accessibili anche per le persone con capacità motorie ridotte e dotati delle tecnologie più moderne”. “E’ per me anche ...