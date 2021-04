Un iris per ogni libro acquistato: il 23 Firenze celebra la Giornata mondiale del libro (Di martedì 20 aprile 2021) FIRENZE – Un iris in regalo a chi acquisterà un libro nelle librerie indipendenti fiorentine in occasione della Giornata mondiale del libro, che ricorre il 23 aprile. L’iniziativa, al suo debutto, è stata presentata a Palazzo Vecchio dalle librerie promotrici insieme all’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, e alla consigliera comunale Alessandra Innocenti, presidente della Commissione politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità urbana, vita notturna, smart city, decentramento. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) FIRENZE – Un iris in regalo a chi acquisterà un libro nelle librerie indipendenti fiorentine in occasione della Giornata mondiale del libro, che ricorre il 23 aprile. L’iniziativa, al suo debutto, è stata presentata a Palazzo Vecchio dalle librerie promotrici insieme all’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, e alla consigliera comunale Alessandra Innocenti, presidente della Commissione politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità urbana, vita notturna, smart city, decentramento.

