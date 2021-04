Ugl Catania La segretaria provinciale della federazione Ugl scuola | Giusy Fiumanò | cooptata nel Consiglio nazionale confederale

Advertising

UglSicilia : Ugl Catania. La segretaria provinciale della federazione Ugl scuola, Giusy Fiumanò, cooptata nel Consiglio nazional… - GiornaleLORA : Ugl Catania. La segretaria provinciale della federazione Ugl scuola, Giusy Fiumanò, cooptata nel Consiglio nazional… - UglCatania : Open day vaccini, Ugl di Catania chiede alla Regione estensione immediata agli under sessanta… - UglCatania : Open day vac­ci­ni, dal­la Ugl di Ca­ta­nia par­te la ri­chie­sta alla Re­gio­ne di esten­sio­ne im­me­dia­ta alla… - UglCatania : Catania, open day vaccini: Ugl chiede di estendere la campagna agli under 60 -

Ultime Notizie dalla rete : Ugl Catania

E il senso di responsabilità che aveva contraddistintonel primo lockdown sembra un lontano ... secondo i calcoli dell'Medici ci sono oltre 70 mila fiale nei magazzini che aspettano di ...Vaccinazioni Covid - 19, lasalute chiede un nuovo open day vaccinale esteso agli under 60. 'In Sicilia ancora oltre 70 mila ...sabato avessero accolto il suggerimento partito dalla Utl die ...Ecco come è cambiato rispetto al primo lockdown il lavoro delle prime linee ospedaliere dell'emergenza pandemica.Ribadiamo quindi la proposta di allargare la platea degli aventi diritto a chi ha sotto i 60 anni, il vaccino anglo-svedese non è assolutamente vietato ...