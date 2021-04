Ufficiale – Il Manchester City è fuori dalla Superlega | ecco il comunicato

(Di martedì 20 aprile 2021) E’ appena nata e già perde i pezzi la. Ilattraverso unha fatto sapere di voler rinunciare la progetto. Neldel club inglese si spiega che sono state avviate tutte le procedure per ritirare la società dal progetto. Insomma uno dei più potenti e ricchi club decide di abbandonare il nuovo format di calcio europeo. Nel pomeriggio i sostenitori delsi erano fatti sentire, protestando contro la decisione della società. Intanto è stata immediata la riposta della Uefa con Ceferin che ha fatto sapere di essere contento per la “decisione del. Felice di riaccoglierli in famiglia”. Intanto anche gli altri cinque club inglesi stanno pensando ...

