Ufficiale | anche il Liverpool si ritira dalla Superlega

Advertising

repubblica : ?? Superlega, dal City primo ritiro ufficiale. Anche il Chelsea pronto a lasciare. I giocatori del Liverpool: 'Non l… - ferrante_pie : RT @MilanLiveIT: ?? UFFICIALE ?? Anche il #Liverpool è out, lo ha appena annunciato! - Gio_Dusi : Ora anche uno spagnolo. Pardon, un catalano. Visto il peso politico di Piqué al Barcellona, questo tweet vale come… - Ptichka42 : RT @ilRomanistaweb: ?? Ufficiale - Anche Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea e Tottenham rinunciano alla #SuperLeagueOut I Gunne… - pieisos : RT @FcInterNewsit: UFFICIALE - Dopo il City, anche il Liverpool abbandona la Super League -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale anche

Commenta per primo La Football Association ha diffuso un comunicato dopo la notiziadell'uscita del Manchester City dalla Superlega Europea: ' Accogliamo con piacere la ...ringraziareil ...il City incerto. Guardiola: "Non è più sport senza obiettivi, ma l'Uefa ha fallito" L'ex portiere ceco Petr Cech, oggi dirigente dei Blues, martedì sera è stato impegnato a convincere i tifosi ...Gli è stata fatale l’ultima di tante battaglie. Molte le aveva condotte e vinte avendo le spalle coperte dalla Francia, altre Idriss Déby Itno le ha combattute al fianco e per conto di Parigi. Che per ...In serata l'incontro tra i club fondatori che deciderà il futuro della Superlega: molti club hanno espresso perplessità ...