Uefa, quali sanzioni rischiano le squadre della Super League (Di martedì 20 aprile 2021) L'Uefa ha fortemente reagito alla sempre più concreta possibilità che sia varata la Super League, la SuperLega preannunciata dai prestigiosi Founders Club dell'iniziativa. Nella nota diffusa dall'Uefa a questo proposito si sottolinea: «Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi; non può essere altrimenti». Le minacce della Uefa Fra le sanzioni prefigurate, il divieto per i club che dovessero aderire alla SuperLega «di giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l'opportunità di ...

