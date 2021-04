UEFA | il presidente FIGC Gabriele Gravina eletto nel Comitato Esecutivo

(Di martedì 20 aprile 2021)entra a far parte del. Ildellaè statonel principale organo decisionale del calcio europeo, risultando il candidato più premiato con 53 voti, sui nove totali per otto posti disponibili. Con lui faranno parte delper i prossimi quattro anni: Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia), David Gill (Inghilterra), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik Nilsson (Svezia), Just Spee (Paesi Bassi), Servet Yard?mc? (Turchia).

Lo ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nel suo intervento al Congresso dell'UEFA in corso a Montreux. 'Se alcune società vogliono andare per la propria strada, devono pagare le conseguenze'. Così il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin in apertura del congresso. Giancarlo Abete, ex presidente della Figc ed ex vicepresidente della Uefa, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24.