Uefa, il presidente della Figc Gabriele Gravina eletto nel comitato esecutivo (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato eletto nel comitato esecutivo dell’Uefa, il massimo organo calcistico a livello continentale. Il numero uno del calcio italiano, che ha ricevuto 53 preferenze su 55, è risultato il più votato tra i candidati e prende il posto del dimissionario Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus ha abbandonato il suo ruolo dopo l’annuncio della Superlega, di cui il patron bianconero sarà vicepresidente. Con lui faranno parte del comitato esecutivo per i prossimi quattro anni anche Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia), David Gill (Inghilterra), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Ilè statoneldell’, il massimo organo calcistico a livello continentale. Il numero uno del calcio italiano, che ha ricevuto 53 preferenze su 55, è risultato il più votato tra i candidati e prende il posto del dimissionario Andrea Agnelli. IlJuventus ha abbandonato il suo ruolo dopo l’annuncioSuperlega, di cui il patron bianconero sarà vice. Con lui faranno parte delper i prossimi quattro anni anche Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia), David Gill (Inghilterra), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik ...

