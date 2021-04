UEFA | Gravina | “Superlega? Fulmine a ciel sereno | saranno difesi i valori dello sport”

(Di martedì 20 aprile 2021) Gabrieleè intervenuto a margine dell'elezioni per il comitato esecutivo della.Il numero uno della FIGC è stato ufficialmente eletto a nuovo membro della assemblea esecutiva dell'unione calcistica europea, riscontrando ben 53 presìferenze su 55 votanti. Un voto quasi del tutto unanime, che ha visto il presidente della Federcalcio entrare nel comitato dell'in un momento particolarmente significativo per il football europeo. L'istituzione dellada parte dei 12 club fondatori, infatti, ha provocato un vero e proprio terremoto nelle logicheive previste dall'organizzazione per i prossimi anni., Zamparini: “Presidenti un branco di cretini, anche Agnelli. Dybala? Il Napoli mi offrì Jorginho e 30 milioni”Queste le parole rilasciate da ...

Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, da Montreux dopo l'elezione nel Comitato Esecutivo della, sulla nascita della Superlega.... commenta il presidente della Figc, Gabriele, da Montreux dopo l'elezione nel Comitato Esecutivo della. 'Deluso dalle squadre italiane della Superlega? Non sono deluso, io capisco che ci ..."Non ci possiamo permettere di offuscare i tanti sacrifici di una filiera straordinaria che comincia dai dilettanti a salire".