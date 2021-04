Uefa, Boniek eletto vicepresidente: l’ex stella di Juventus e Roma, al fianco di Aleksandr Ceferin (Di martedì 20 aprile 2021) Rivoluzioni in corso d'opera alla UefaZbigniew Boniek, 65enne ex stella di Juventus e Roma, e della nazionale polacca, attuale numero uno della federcalcio del suo paese, è stato eletto vicepresidente dell'Uefa, su indicazione del presidente Aleksandr Ceferin - come riporta l'Ansa. Così la federcalcio polacca fa sapere che l'ex campione lascerà il suo incarico al vertice dell'ente calcistico nazionale, visto che i due incarichi non sono conciliabili e, soprattutto, perché in Polonia esiste il vincolo di due mandati e Boniek era al secondo. Questo il commento dell'ex centravanti bianconero - "grazie a tutti, sono felice". Boniek rimarrà in carica come vicepresidente ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 aprile 2021) Rivoluzioni in corso d'opera allaZbigniew, 65enne exdi, e della nazionale polacca, attuale numero uno della federcalcio del suo paese, è statodell', su indicazione del presidente- come riporta l'Ansa. Così la federcalcio polacca fa sapere che l'ex campione lascerà il suo incarico al vertice dell'ente calcistico nazionale, visto che i due incarichi non sono conciliabili e, soprattutto, perché in Polonia esiste il vincolo di due mandati eera al secondo. Questo il commento dell'ex centravanti bianconero - "grazie a tutti, sono felice".rimarrà in carica come...

