Udinese-Cagliari (21 aprile ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 20 aprile 2021) L’Udinese ha raccolto i tre punti che le servivano contro il Crotone per rinforzare la propria classifica e alla Dacia Arena arriva un’altra squadra che naviga in acque agitate come il Cagliari. La squadra di Semplici al novantesimo della gara con il Parma era sotto 3-2 e virtualmente in serie B, poi Gaston Pereiro e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 20 aprile 2021) L’ha raccolto i tre punti che le servivano contro il Crotone per rinforzare la propria classifica e alla Dacia Arena arriva un’altra squadra che naviga in acque agitate come il. La squadra di Semplici al novantesimo della gara con il Parma era sotto 3-2 e virtualmente in serie B, poi Gaston Pereiro e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Udinese-Cagliari (21 aprile ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - sportface2016 : #UdineseCagliari, i convocati del club sardo. Ancora assenti #Sottil e #Cragno - Dalla_SerieA : Probabili formazioni Udinese-Cagliari: aggiornamenti - - Calcio_Casteddu : ?? Qualche cambio in vista ? Possibile l'inserimento di #Pereiro ???? Queste le nostre previsioni sull'undici di… - ChampagneXabi : RT @Ronan99_LFC: Since 1992/93 Seria A winners if super league teams didn't exist Napoli - ???????????? Roma - ???????????? Lazio - ?????????? Udinese - ????… -