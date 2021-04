Ucciso al parcheggio a Torre Annunziata, la figlia: Era intervenuto per difendermi. Il sindaco: Sconvolto (Di martedì 20 aprile 2021) Sarebbe intervenuto per difendere la figlia e per questo avrebbe pagato con la vita Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni Ucciso ieri sera a Torre Annunziata con una coltellata da una persona che risulta al momento irreperibile e che viene ricercata dai carabinieri. A intervenire sullSarebbe intervenuto per difendere la figlia e per questo avrebbe pagato con la vita Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni Ucciso ieri sera a Torre Annunziata con una coltellata da una persona che risulta al momento irreperibile e che viene ricercata dai carabinieri. A intervenire sull’episodio è la stessa figlia dell’uomo, Maria Adriana Cerrato, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Ci tengo a precisare – scrive – ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Sarebbeper difendere lae per questo avrebbe pagato con la vita Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anniieri sera acon una coltellata da una persona che risulta al momento irreperibile e che viene ricercata dai carabinieri. A intervenire sullSarebbeper difendere lae per questo avrebbe pagato con la vita Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anniieri sera acon una coltellata da una persona che risulta al momento irreperibile e che viene ricercata dai carabinieri. A intervenire sull’episodio è la stessadell’uomo, Maria Adriana Cerrato, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Ci tengo a precisare – scrive – ...

