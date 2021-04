Ubriaco fradicio si presenta trenta volte al Pronto Soccorso: espulso dal paese (Di martedì 20 aprile 2021) Un uomo, Ubriaco fradicio, si è presentato per ben trenta volte al Pronto Soccorso: questa cosa gli è costata il rimpatrio Un uomo Ubriaco fradicio è stato espulso dall’Italia. La vicenda, detta così, vi sembrerà assurda e non nascondiamo che un po’ lo è, ma andiamo a capire bene cosa è realmente successo. Ci troviamo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Un uomo,, si èto per benal: questa cosa gli è costata il rimpatrio Un uomoè statodall’Italia. La vicenda, detta così, vi sembrerà assurda e non nascondiamo che un po’ lo è, ma andiamo a capire bene cosa è realmente successo. Ci troviamo L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco fradicio Ubriaco fradicio ruba dispenser di igienizzante in stazione e lo distrugge Erano circa le 17 quando il soggetto, ubriaco fradicio, se l'è presa con il dispenser di igienizzante mani presente nella sala d'attesa. L'ha sradicato e, non contento, l'ha distrutto sbattendolo ...

'Ti ammazzo', maltratta e minaccia la moglie: denunciato Per sfuggire al marito violento, ha trovato rifugio in casa di un'amica. L'uomo, ubriaco fradicio, ha raggiunto l'abitazione, dove si trovava la donna, l'ha ripetutamente minacciata di morte, ed ha creato il caos. Tutto quanto è successo, la sera di Pasqua, in una palazzina di via ...

Si presenta 30 volte ubriaco fradicio al pronto soccorso UdineToday Ubriaco causa un incidente e dopo va a fare il tampone Telti. 54enne si schianta in auto contro autocarro e non soccorre l’autista ferito L’uomo è stato denunciato dalla Polstrada: aveva il tasso alcolemico alle stelle ...

Tempio, operaio ubriaco alla guida distrugge un’auto e scappa Ha causato un incidente con la macchina dell’impresa per cui lavora. Il titolare voleva licenziarlo ma ci ripensa ...

