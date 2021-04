Tv: Marta & Eva, sogni e amicizia fra ragazzi nella nuova serie su Rai Gulp (2) (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – Sottolinea il tema dell'”amicizia che rende più forti e che fa crescere” anche il direttore di Rai ragazzi Luca Milano: ‘Sono i punti chiave di Rai Gulp, le fiction sono sempre più prodotte in Italia, è sono spesso sulla preadolescenza, dato che il pubblico della rete è essenzialmente quello delle scuole medie. Produciamo 4-5 serie di questo tipo all’anno e, in un periodo di isolamento legato all’epidemia, il tema importante è quello della fiducia in se stessi e sulle proprie capacita, ma anche quello dell’amicizia e della coesione. In questo periodo in cui i ragazzi sono stati isolati, la fiction ha anche questo carattere importante in ‘Marta & Eva’, che è una storia di amicizia ma anche il racconto di come le due ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – Sottolinea il tema dell'”che rende più forti e che fa crescere” anche il direttore di RaiLuca Milano: ‘Sono i punti chiave di Rai, le fiction sono sempre più prodotte in Italia, è sono spesso sulla preadolescenza, dato che il pubblico della rete è essenzialmente quello delle scuole medie. Produciamo 4-5di questo tipo all’anno e, in un periodo di isolamento legato all’epidemia, il tema importante è quello della fiducia in se stessi e sulle proprie capacita, ma anche quello dell’e della coesione. In questo periodo in cui isono stati isolati, la fiction ha anche questo carattere importante in ‘; Eva’, che è una storia dima anche il racconto di come le due ...

