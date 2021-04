Turismo, isole campane Covid free, i sindaci premono sul Governo: In pochi giorni potremmo vaccinare tutti (Di martedì 20 aprile 2021) Un documento comune di tutti i sindaci delle isole minori della Campania per ottenere la vaccinazione di massa della popolazione e far ripartire il comparto del Turismo. isole Covid free per necessità economica e non per un privilegio, ma soprattutto per riequilibrare rispetto alle attività della terraferma i disagi per la carenza di strutture sanitarie. Riuniti da remoto con il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, i sindaci delle isole rispondono alle polemiche con altri governatori. “Sono sette le regioni con isole minori – precisa il primo cittadino di Forio d’Ischia, Francesco Del Deo – e noi non siamo privilegiati, ma siamo fragili, perché non abbiamo ospedali, spesso non abbiamo neppure un ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Un documento comune didelleminori della Campania per ottenere la vaccinazione di massa della popolazione e far ripartire il comparto delper necessità economica e non per un privilegio, ma soprattutto per riequilibrare rispetto alle attività della terraferma i disagi per la carenza di strutture sanitarie. Riuniti da remoto con il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, idellerispondono alle polemiche con altri governatori. “Sono sette le regioni conminori – precisa il primo cittadino di Forio d’Ischia, Francesco Del Deo – e noi non siamo privilegiati, ma siamo fragili, perché non abbiamo ospedali, spesso non abbiamo neppure un ...

