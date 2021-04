Trust presenta nuovi headset per l’home working

Leggi su tuttotek

(Di martedì 20 aprile 2021)aggiorna la sua linea prodotti, in arrivo 2on e over-ear e 2 speaker con illuminazione LED RGB Il produttore, annuncia dueergonomici: Rydo e Ozo. Il leader nella produzione di accessori per il lifestyle digitale, amplia la sua linea di prodotti Home & Office proponendo 4 nuove periferiche pensate per migliorare l’audio durante, con ottime performance e prezzo competitivo. In particolare, entrambe le cuffie citate in apertura si caratterizzano per il design compatto e la grande comodità nell’utilizzo, anche durante riunioni più lunghe, grazie ai morbidi cuscinetti auricolari in similpelle, all’archetto regolabile e al peso contenuto. Ma ora, andiamo a vedere i singoli prodotti nel ...